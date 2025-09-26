Vidorreta: “Hay que valorar estar otro año más en una Supercopa”

La Laguna Tenerife afronta mañana, a partir de las 20.00 horas, su semifnal de la Supercopa Endesa de Málaga 2025. Txus Vidorreta, entrenador de los aurinegros, ha desvelado hoy la baja de Fran Guerra para ese duelo ante el Real Madrid.
“Trabaja con el grupo pero para la Supercopa es un poco prematuro. Su trabajo en verano ha sido muy bueno, pero sus sensaciones ante Zaragoza, donde jugó 16 minutos, fueron de cierta sobrecarga, lo que le impidió jugar el resto de la pretemporada”, indicó el técnico.
Sin Guerra, Txus Vidorreta señaló que Van Veck y Doornekamp no han podido completar todos los entrenamientos de la semana, aunque confía en que podrán jugar frente a los madridistas.
“Estar en la Supercopa ya es un éxito y un triunfo, porque estamos los cuatro mejores equipos de la temporada pasada, eso hay que valorarlo”, indicó Vidorreta, que puso en valor, no solo a su equipo, sino a sus rivales: “Hay otros equipos de mucho potencial que no pueden estar en la Supercopa este año. El Madrid es un gran equipo que cuenta con un gran entrenador. Vamos a intentar dar la sorpresa, pero es un equipo con muchísimo potencial”.