La Aemet pide especial atención al viento en Canarias: la previsión del tiempo para este miércoles

Todavía no guardes el paraguas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 10 de septiembre, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías, y temperaturas con pocos cambios.

En cuanto al viento, soplará alisio con intervalos de fuerte y no se descartan rachas muy fuertes en vertientes del sureste y noroeste, predominando las brisas en zonas del oeste.

Respecto al estado de la mar, se espera viento del nordeste de fuerza 4 a 6 y ocasionalmente 7, con marejada o fuerte marejada. En las costas del sur y suroeste habrá viento variable con mar rizada, además de mar de fondo del norte o noroeste con olas de 1 a 2 metros.

El tiempo por islas

  • Tenerife: Intervalos nubosos, más abundantes en el norte, donde son probables lluvias débiles en medianías. En el este predominarán los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios, con máximas en torno a 27ºC en Santa Cruz y mínimas de 23ºC.
  • Gran Canaria: Cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de retención en el norte y posibilidad de lluvias débiles en medianías. Termómetros entre 22ºC y 26ºC en Las Palmas.
  • La Gomera: Poco nuboso en general, con cielos más cubiertos en el norte y lluvias débiles ocasionales en medianías. Temperaturas entre 23ºC y 27ºC en San Sebastián.
  • La Palma: Intervalos nubosos, sobre todo en el norte y este, con probables lluvias débiles en medianías, especialmente en el noreste. Santa Cruz registrará mínimas de 22ºC y máximas de 25ºC.
  • El Hierro: Intervalos nubosos, más abundantes en el norte, donde no se descartan lluvias débiles en medianías. Mínimas de 17ºC y máximas de 20ºC en Valverde.
  • Lanzarote: Intervalos nubosos que tenderán a poco nuboso por la tarde. Temperaturas sin cambios, con registros de 22ºC a 26ºC en Arrecife.
  • Fuerteventura: Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso en la segunda mitad del día. Termómetros entre 22ºC y 25ºC en Puerto del Rosario.
