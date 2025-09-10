Clavijo confía en que la UE respalde limitar la compra de vivienda en Canarias por extranjeros

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, mostró este miércoles su confianza en que la conferencia de vivienda anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, incluya el debate sobre la limitación de compra de viviendas por parte de extranjeros, una medida que su Ejecutivo viene defendiendo.
Durante la sesión de control en el Parlamento, Clavijo recordó que cuando plantearon esta propuesta desde Canarias, la oposición la calificó de “locura”. Sin embargo, subrayó que ahora incluso el Gobierno de España la ha incorporado en la estrategia de las Regiones Ultraperiféricas (RUP).
El presidente consideró “oportuno” que Bruselas abra el debate, ya que se trata de una preocupación que afecta de forma directa a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes que, pese a tener formación y empleo, no pueden emanciparse debido al alto precio del alquiler y de la vivienda en propiedad.
Asimismo, defendió las medidas de su Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda, como los decretos que agilizan la construcción, la materialización de la RIC para impulsar el alquiler asequible y la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local junto a los ayuntamientos para establecer criterios de acceso.
Por su parte, Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), recordó que Canarias se sitúa a la cabeza en la compra de viviendas por parte de extranjeros, con casi el 30% de las operaciones en el segundo trimestre del año. Advirtió de que este fenómeno está “expulsando a los canarios de su tierra” debido a la mayor capacidad adquisitiva de quienes llegan de fuera, lo que a su juicio responde al modelo de negocio que promueven los propios constructores.