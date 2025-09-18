Baute anuncia que Arona tendrá mil nuevas viviendas en Parque La Reina

Arona no solo está de enhorabuena por haber podido desbloquear, aunque sea solo en parte, el Plan Parcial de El Mojón, sino que está muy cerca de poder resolver otro conflicto urbanístico enquistado como es la licencia de casi mil viviendas en Cho. Así lo anunció ayer Javier Baute, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento local, en Onda Tenerife.
“Pronto nos veremos aquí en otra rueda de prensa cuando se aprueben las casi mil viviendas de Cho-Parque La Reina, destinadas al perfil de trabajador canario”, adelantó el edil.
“La forma de trabajar es muy clara, sobre todo en expedientes macro, no expedientes de licencia de día a día. El expediente de Cho-Parque la Reina es el siguiente que va a salir, porque llevamos mucho tiempo sumergidos en él, día tras día, trabajando en él. Trabajamos con la parte privada, que está teniendo una colaboración tremenda y te puedo decir que en breve nos veremos aquí de nuevo, en una rueda de prensa, porque es mi siguiente objetivo. Hoy hemos aprobado (en referencia a la rueda de prensa del lunes sobre El Mojón) un sector turístico-residencial, pero con Cho-Parque La Reina vamos a aprobar casi 1.000 viviendas destinadas a un perfil de público como el canario. Una zona que va a tener supermercados, servicios, bien comunicada con la autopista. Un expediente que vamos a sacar lo antes posible”, aseguró Javier Baute.
Preguntado por su gestión al frente de la Concejalía de Urbanismo, tras sustituir a Luis García (Más por Arona), Javier Baute explicó que su primer paso al asumir el cargo fue reunir a todo el equipo técnico. “Lo hice el primer día y no lo recomiendo mucho”, bromeó. “Aquí no se trata de imponer una idea, sino de construir equipo, de fomentar una colaboración real entre políticos y técnicos. Esto permite obtener resultados”.
El concejal admitió que es comprensible cierta desconfianza dentro del ayuntamiento, “arraigada por todo lo que arrastró el caso Arona”, pero recalcó que el nuevo equipo llega sin cargas del pasado. “Somos gente nueva, sin mochilas. Todo lo que esté dentro de la legalidad se va a hacer”, apuntó.
Insistió en que lo inaceptable es no informar: “Usted podrá emitir un informe negativo y un juez podrá levantar ese reparo, pero lo que no se puede concebir es que no se informe. Eso es lo que le hemos trasladado a los técnicos: informen, en el sentido que sea, pero informen”, concluyó Baute, que apenas lleva unos meses al frente del área municipal.