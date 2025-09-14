EN VIVO | Pontevedra CF 0 – 1 CD Tenerife

Repitió Álvaro Cervera el mismo once inicial que tan buenos resultados cosechó en los dos encuentros anteriores. Sin embargo el Pontevedra planteó un 4-1-4-1 que dificultó enormemente la creación de juego a los blanquiazules.
El cuadro gallego cedió el balón a su rival para cerrar todas las posibles vías de ataque tinerfeñas. Nacho Gil, Alassan, De Miguel y Enric no entraron en juego hasta pasado el minuto 20.
Hasta ese momento, el Pontevedra se encontraba cómodo en el partido y, de hecho, disfrutó de una clara ocasión de gol. Error defensivo de los visitantes para que el exblanquiazul Selma se plante solo ante el guardameta Dani. Quebró al meta tinerfeñista y golpeo a puerta vacía, pero surgió de manera providencial David Rodríguez para evitar, sobre la línea de gol, el 1-0 en el minuto 12.
Esta cara ocasión pontevedresa despertó a los de Cervera, que lograron ponerse por delante en el marcador poco después. Justo a la media hora de juego, recupera un balón en la medular Juanjo para centrarlo a su capitán, quien en la frontal del área cuelga el esférico al segundo palo. Allí aparece sorprendiendo un Alassan que se lanza para poner el balón al corazón del área pontevedresa. De Miguel, como buen 9, estaba donde tenía que estar y para aprovechar el regalo que le sirvió el canterano. Jesús fusiló sin compasión para adelantar a su equipo en Pasarón.
No reaccionó el Pontevedra al tanto tinerfeñista, por lo que el Tenerife pasó a dominar con tranquilidad lo que restaba de primera parte.