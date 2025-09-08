Estas son todas las zonas de Canarias donde podrían registrarse tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 8 de septiembre, la posibilidad de tormentas acompañadas de chubascos en varias islas del Archipiélago.
En Tenerife, los pronósticos apuntan a la vertiente norte del Teide, especialmente durante las horas centrales del día, con menor probabilidad en el sur de la isla.
En Gran Canaria, podrían formarse nubosidades de evolución en el interior, que darían lugar a chubascos tormentosos dispersos.
En Fuerteventura y Lanzarote, la Aemet contempla una baja probabilidad de tormentas aisladas en la primera mitad de la jornada, en general con escasa precipitación.
En las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro no se esperan lluvias ni tormentas, manteniéndose los cielos poco nubosos o despejados durante la jornada.
La previsión en Canarias
La jornada estará marcada por la presencia de calima en zonas altas orientadas al sur y, en menor medida, en costas, que tenderá a remitir al final del día.
Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas podrán superar los 30 grados en varias zonas del Archipiélago, llegando incluso a los 32 grados en el interior sur de Gran Canaria y Fuerteventura.
El viento soplará del nordeste en litoral, con rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas expuestas, flojo a moderado de componente este en medianías y del sur en cumbres.
En la mar, se espera viento del nordeste de fuerza 4 a 5, arreciando a 6, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. La visibilidad será regular en algunas zonas debido a la calima.