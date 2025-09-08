Canarias, bajo aviso amarillo: tres islas afectadas

La presencia de polvo en suspensión (calima) mantiene bajo aviso amarillo a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, con reducciones de visibilidad estimadas en torno a 3.000 metros, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En Gran Canaria, el fenómeno afecta a las cumbres y a las zonas este, sur y oeste, especialmente en áreas altas orientadas al sur, aunque no se descarta que la reducción de la visibilidad alcance a cotas más bajas.
En Lanzarote y Fuerteventura, las condiciones son similares, con presencia de calima que incide en zonas elevadas, sin descartar que se extienda a medianías y costa.
El episodio se mantiene desde las 10:00 horas del domingo 7 de septiembre hasta las 23:59 del lunes 8 de septiembre, según la información facilitada en los avisos meteorológicos.
Prealerta en Canarias
El Gobierno de Canarias declaró la situación de prealerta por calima en Gran Canaria (cumbres, este, sur y oeste), Lanzarote y Fuerteventura, a partir de las 18:00 horas del sábado 6 de septiembre.
La decisión se adoptó teniendo en cuenta la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Se espera calima en altura de cantidad variable, sin descartar su presencia en medianías o costa, con posibilidad de reducir la visibilidad y de generar o agravar problemas de salud en personas con enfermedades crónicas o respiratorias.
Consejos de autoprotección
La Dirección General de Seguridad y Emergencias ha difundido una serie de recomendaciones a la población en aplicación del PEFMA:
- Mantener puertas y ventanas cerradas y evitar salir a la calle en caso de padecer enfermedades respiratorias crónicas.
- Asegurarse de disponer de la medicación habitual.
- Beber abundante líquido y evitar los ambientes secos.
- No realizar ejercicio físico intenso durante la situación de calima.
- En caso de malestar, acudir al médico.
- Extremar las precauciones en carretera, encender las luces y reducir la velocidad, ya que la visibilidad puede ser reducida.
- Para información adicional, se recuerda que está disponible el teléfono 012.