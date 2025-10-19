Grave accidente de parapente en Canarias

Un hombre de 37 años se encuentra en estado grave tras sufrir una caída en parapente en la playa del Viejo Rey, en la zona de La Pared, municipio de Pájara (Fuerteventura).
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canaria, pasadas las 11:50 horas de este domingo se recibió la alerta en la que se precisaba asistencia sanitaria urgente.
Los socorristas prestaron una primera atención al afectado y, una vez inmovilizado, lo evacuaron hasta la zona a la que podían acceder las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario.
En el momento inicial de la asistencia, el afectado presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.
Policía Local colaboró con los recursos de emergencia.