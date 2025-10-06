sucesos

Un accidente paraliza la TF-5

Se ruega máxima precaución a los conductores que circulan a esta hora por la TF-5 ante las retenciones
Un accidente en la autopista del norte de Tenerife (TF-5) provoca importantes retenciones en la vía este mediodía.

Según ha informado el 112 Canarias, el incidente ha tenido lugar a su paso por La Orotava, en dirección Santa Cruz.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario ha atendido a dos personas heridas de carácter leve, aunque una de ellas ha sido trasladada al hospital.

En el lugar han intervenido agentes de la Guardia Civil, efectivos de Bomberos de Tenerife y personal de Carreteras del Cabildo de Tenerife.

Se ruega máxima precaución a los conductores que circulan a esta hora por la TF-5 ante las retenciones.

