Una constelación de actividades dinamiza el centro de Santa Cruz

Plenilunio dio paso ayer al centenar de actividades con las que el Ayuntamiento pretende dinamizar el centro de la ciudad en más de veinte emplazamientos diferentes. Así lo explicó el alcalde, José Manuel Bermúdez, que destacó que “con una primera jornada que resultó un éxito, afrontamos esta gran propuesta de ocio, cultura, deportes y gastronomía que supone un aliciente para el tejido comercial y de restauración, ya que atrae a miles de visitantes”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, señaló que “la programación forma una constelación de actividades, con grandes estrellas como Pedro Capó, Agua del Chorro o Ptazeta”, a lo que añadió que “en esta, como en anteriores ediciones, hemos procurado generar una oferta variada, que haga que toda la ciudadanía tenga un espacio donde disfrutar de Plenilunio, sean cuales sean sus gustos o edades”.
Pérez recordó que hoy, además, se contará con la iniciativa Bono Consumo domingo, “que permitirá reforzar, aún más, ese empujón que le damos al sector comercial y de la restauración con eventos como este, fomentando las compras en establecimientos de la ciudad”.
Durante la tarde de ayer, en Plenilunio continuaron las propuestas infantiles como los minitalleres lunares del TEA o las actividades programadas por el Instituto de Astrofísica de Canarias en el marco de Le Good Cosmic Market, con observaciones del sol y la luna, charlas relacionadas con el estudio del cielo o talleres creativos relacionados con el espacio, en el parque García Sanabria. Esta zona también cuenta con mercadillo de tendencias, con diferentes puestos dedicados al comercio, el arte, los productos kilómetro cero y la gastronomía, además de actuaciones musicales.
La plaza de La Candelaria acogió uno de los platos fuertes de esta edición, con los conciertos de Agua del Chorro, DJ Tomy Contreras y el popular Pedro Capó. En paralelo, el mercado de Nuestra Señora de África abriósus puertas en horario nocturno, de 20.00 a 00.00 horas, con varias actuaciones musicales.
Entre la amplia gama de actividades que se ofrecieron durante todo el día de ayer, Plenilunio también contó con espectáculos itinerantes que recorrieron las principales vías del centro de la ciudad, así como las zonas de restauración.
A lo largo de hoy, domingo, continuará la oferta de ocio en numerosos enclaves, como el Palacio de Carta, donde la Orquesta de Cámara y el Coro Adulto de la Escuela Municipal de Música de Santa Cruz ofrecerán un concierto.