La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias, haciendo hincapié en el calor

La previsión del tiempo en Canarias para este domingo indica que estará poco nuboso o despejado en general, con nubes altas durante la segunda mitad del día e intervalos nubosos en el nordeste a primeras y últimas horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán un ligero descenso, situación que tenderá a ser localmente moderada en zonas de interior. Los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima en Tenerife y los 17 de mínima en El Hierro.
El viento soplará del nordeste moderado, con algún intervalo de fuerte en el litoral sudeste y extremo oeste.
En cumbres centrales, por su parte, soplará del noroeste moderado con algún intervalo de fuerte, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.
En Gran Canaria habrá intervalos nubosos en el norte y cielo poco nubosos en el resto de zonas. En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, los cielos estarán poco nubosos o despejados en general.
Las temperaturas estarán en ligero descenso, siendo localmente moderado en zonas de interior. Se podrán alcanzar los 30ºC en medianías del sudeste, sur y oeste; y en Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 26ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará del nordeste moderado, que soplará fuerte en extremos sudeste y noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.