La Aemet anuncia lluvias en Canarias este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión del tiempo en Canarias para este lunes, 20 de octubre de 2025. La jornada destacará por los cielos nubosos en las islas de mayor relieve, donde no se descartan lluvias débiles por la noche.
En Lanzarote y Fuerteventura se prevén intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de precipitaciones débiles por la noche, según la Aemet.
Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero ascenso de las máximas, que podrían alcanzar los 27 grados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Las mínimas rondarán los 22 grados.
Dónde podría llover, según la previsión de la Aemet
Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, en la provincia occidental no se descartan precipitaciones débiles en el nordeste durante las horas nocturnas, y en la vertiente sur durante la segunda mitad del día.
En la provincia de Las Palmas la probabilidad de lluvia para mañana es baja, según la Aemet. De producirse, tendrían lugar en vertientes sur.