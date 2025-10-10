La Aemet confirma la llegada del otoño a Canarias: la previsión del tiempo para mañana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado cielos nubosos en el norte de Canarias y en el resto algunos intervalos ocasionales y nubes altas en las islas centrales en horas de la tarde, temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso y viento moderado del nordeste.
El viento será ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste por la tarde en las islas centrales; en cumbres, será flojo de componente norte y en las costas suroeste de las islas montañosas habrá brisas.
En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte y nordeste de fuerza 4 o 5 y localmente 6, marejadilla, marejada o fuerte marejada, y variable de fuerza 1 a 3 con mar rizada. Habrá mar de fondo con olas de 1 a 2 metros.
La previsión del tiempo en Canarias es la siguiente:
Lanzarote. Nuboso en el norte. En el resto de zonas, intervalos nubosos que tienden a poco nuboso durante el día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte.
Fuerteventura. Nuboso en la mitad norte que tiende a poco nuboso durante la primera mitad del día y a intervalos durante la segunda. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.
Gran Canaria. Nuboso en el norte con apertura de grandes claros durante las horas diurnas. En el resto de zonas, poco nuboso con presencia de nubosidad alta por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste por la tarde. En cumbres, viento flojo de componente norte. Brisas en costa suroeste.
Tenerife. Nuboso en el norte con apertura de grandes claros durante las horas diurnas. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos en el oeste y presencia de nubosidad alta en horas de la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en el extremo sureste por la tarde. En cumbres, viento flojo de componente norte. Brisas en costa suroeste.
La Gomera. Nuboso en el norte con apertura de grandes claros durante las horas diurnas. En el resto de zonas, poco nuboso con presencia de nubosidad alta durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste. En cumbres, viento flojo de componente norte. Brisas en costa suroeste.
La Palma. Nuboso en el norte y este con apertura de grandes claros durante las horas diurnas. En el resto de zonas, poco nuboso con algún intervalo ocasional. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste. En cumbres, viento flojo de componente norte. Brisas en costa oeste.
El Hierro. Predominio de intervalos nubosos en la vertiente norte de la isla, en el resto de zonas poco nuboso con algún intervalo ocasional. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste. Brisas en costa suroeste.