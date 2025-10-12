La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para este domingo

La previsión meteorológica para este domingo en Canarias indica que habrá intervalos nubosos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del noreste, siendo más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste, con brisas en el suroeste. En cumbres centrales, será flojo de dirección variable.
En Gran Canaria habrá intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos, que tenderán a poco nuboso en la mitad sur por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 21ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará del noreste, ocasionalmente fuerte en vertientes del sureste y noroeste, con brisas en el suroeste.