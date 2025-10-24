Alerta alimentaria en España por estos caramelos por riesgo grave para la salud: “Son especialmente atractivos para los niños”

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta sanitaria tras detectar la presencia de HHC (hexahidrocannabinol) y THC (tetrahidrocannabinol) en productos de confitería procedentes de la República Checa, distribuidos bajo las marcas Heavens Haze y Happy Bites.
Según ha informado la AESAN, la Comunidad Valenciana notificó la incidencia a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Aunque la distribución confirmada se limita a esta comunidad, no se descarta que los productos hayan llegado a otras regiones o puedan adquirirse a través de Internet.
Productos implicados
- 10-OH-THC Lemon Gummies, de la marca Heavens Haze, en todos los lotes.
- 95% 10-OH HHC, de la marca Happy Bites, también en todos los lotes.
Ambos productos se comercializan envasados y a temperatura ambiente, y se presentan con apariencia de golosinas, lo que los hace especialmente atractivos para menores.
Riesgo grave para la salud
La AESAN advierte de que el consumo de estos productos supone un riesgo grave para la salud, debido a los efectos psicoactivos del THC y del HHC, un cannabinoide sintético similar.
Además, señala que algunos de estos artículos se venden con etiquetas engañosas, donde se indica “no destinado al consumo” o “producto de coleccionismo”, pese a tener aspecto y formato de alimento.
Las autoridades competentes han sido informadas para proceder a la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Se insta a los consumidores que tengan en su domicilio cualquiera de estos artículos o productos similares con HHC o THC a no consumirlos bajo ningún concepto.
La AESAN recuerda que estos productos pueden adquirirse fácilmente en tiendas o plataformas en línea, lo que aumenta el riesgo de exposición, especialmente entre jóvenes. Además, insiste en que los productos con cannabinoides no están autorizados como alimentos y que su consumo puede provocar efectos adversos graves.
Para más información sobre la seguridad de productos con cáñamo y cannabinoides, puede consultarse el portal oficial de la AESAN.