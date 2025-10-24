Alerta alimentaria por sustancias tóxicas en cotufas de tres marcas vendidas en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado este 24 de octubre de una alerta alimentaria por la presencia de alcaloides tropánicos en maíz para cotufas procedente de Argentina, comercializado bajo las marcas The Italian Food Shop, Veggy Duck y Easy Vibes.
La notificación fue trasladada por las autoridades sanitarias de Italia a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) y comunicada a la AESAN para su difusión en España.
La agencia recomienda a los consumidores que se abstengan de consumir los productos incluidos en esta alerta y que verifiquen si disponen de alguno de los lotes afectados en sus domicilios.
Los productos implicados son los siguientes:
- Producto 1
- Nombre: Popping corn
- Marca comercial: The Italian Food Shop
- Lote: 171/25
- Fecha de consumo preferente: 31.12.2026
- Peso: 500 g
- Conservación: temperatura ambiente
- Producto 2
- Nombre: Popcorn
- Marca comercial: Veggy Duck
- Lotes: 162/25 (consumo preferente 31.12.2026) y 190/25 (consumo preferente 31.01.2027)
- Peso: 1 kg
- Conservación: temperatura ambiente
- Producto 3
- Nombre: Popping corn
- Marca comercial: Easy Vibes
- Lotes: 155/25, 162/25, 171/25 (consumo preferente 31.12.2026) y 183/25, 190/25 (consumo preferente 31.01.2027)
- Peso: 900 g
- Conservación: temperatura ambiente
La información ha sido comunicada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
La AESAN recuerda la importancia de no consumir estos lotes y señala puede causar efectos adversos sobre la salud.
¿Qué son los alcaloides tropánicos?
Los alcaloides tropánicos son compuestos naturales que se encuentran en ciertas plantas, como la belladona, el estramonio o la mandrágora.
Estas sustancias pueden contaminar los alimentos de forma accidental durante la cosecha o el procesamiento si fragmentos de las plantas tóxicas se mezclan con los productos agrícolas.
Su consumo puede provocar síntomas leves o moderados, como sequedad de boca, visión borrosa, dolor de cabeza, confusión, taquicardia o somnolencia.
En casos de exposición elevada, los efectos pueden ser más graves, por lo que las autoridades sanitarias recomiendan evitar cualquier ingestión de productos contaminados.