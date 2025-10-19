Alertan de un fallo que ha dejado expuestos datos de clientes de Mango

La multinacional española Mango ha remitido un correo electrónico con un “aviso importante sobre datos personales” en el que ha indicado que ha sufrido un ciberataque, según informa Facua-Consumidores en Acción, que ha advertido que se habría producido un acceso no autorizado a datos personales de clientes.
No obstante, la empresa aclara que la información expuesta se limita exclusivamente al nombre, país, código postal, dirección de correo electrónico y teléfono.
Asimismo, afirma que “todo sigue funcionando con normalidad y que la infraestructura y los sistemas corporativos de Mango no se han visto comprometidos“.
La multinacional señala que datos que pueden resultar más sensibles, como números de tarjetas bancarias o del Documento Nacional de Identidad (DNI), credenciales o contraseñas, no se han visto comprometidos.
De conformidad con la normativa vigente, ha avisado de lo ocurrido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y las autoridades.
La compañía ha puesto a disposición de sus clientes el correo electrónico de su Atención al Cliente (personaldata@mango.com) y el teléfono (900 150 543) para cualquier cuestión adicional.
Por su parte, Facua recomienda a los clientes de Mango que presten atención a cualquier comunicación sospechosa o solicitudes de acciones inusuales tanto por correo electrónico como por teléfono, pues los ciberdelincuentes podrían utilizar estos datos para intentar perpetrar fraudes o estafas.