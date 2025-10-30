‘Anyway’ se transforma por Halloween: cuentos de terror, música y leyendas urbanas en Atlántico Radio

‘Anyway’, el espacio musical nocturno de Atlántico Radio que se emite los miércoles a las 22.00 horas (disponible en podcast a través de la plataforma Ivoox), está dedicado esta semana a Halloween.
Juan Carlos Mateu y Óscar Méndez se dirigen a la audiencia desde un estudio con telarañas, calabazas, velas, esqueletos y tumbas, desde el que cuentan historias de terror y recopilan algunas de las leyendas urbanas más sobrecogedoras.
Además de una completa selección de baladas premium, con especial protagonismo para canciones de los años 80, los oyentes encontrarán cuentos escalofriantes, como el de una adolescente que pasa su primera noche cuidando niños en una vieja mansión, el caso del misterioso coche fúnebre que se acerca a una casa aislada o la visita de una joven a un cementerio de madrugada en el que un vecino había sido enterrado vivo, según la creencia popular.
