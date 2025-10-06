Arico alerta del “colapso total” que amenaza a Tenerife por los residuos

“El Complejo Ambiental da síntomas más que evidentes de un colapso total del sistema de gestión de residuos en Tenerife”, alerta Olivia Delgado, alcaldesa de Arico (PSOE), que califica la situación de “muy grave” y advierte: “La solución no puede ser enterrar y enterrar basura”.
La regidora sureña pone como ejemplos de la situación límite del gran vertedero insular los dos incendios registrados en abril de 2024 y en septiembre de este año. Afirma que uno de ellos afectó a la planta “todo en uno”, dejándola inoperativa durante cuatro meses y aumentando en “miles de toneladas” los residuos depositados en la celda de vertido.
“Es un síntoma del colapso”, subraya Delgado, tras asegurar que en la celda anterior a la utilizada actualmente hubo que aumentar su cota de altura en 20 metros para poder seguir descargando residuos mientras se acondicionaba el siguiente depósito.
En declaraciones a DIARIO DE AVISOS, la alcaldesa ariquera recuerda que la última evaluación de la autorización ambiental por el Gobierno de Canarias detectó ocho incumplimientos, “y cuatro de ellos muy relevantes que no se han corregido”, por lo que exige al Cabildo que elabore un plan estratégico “con plazos y participación de Arico” con el fin de solventar estas deficiencias, así como un plan de contingencia, “como los que disponen las empresas que gestionan infraestructuras críticas”, para afrontar cualquier incidencia. “Lo que no puede ser es que en caso de incendio los residuos vayan a una celda de vertido”, remarca.
La alcaldesa socialista califica de “insuficiente” la compensación que recibe su municipio por albergar el vertedero insular. “Se están barajando 877.000 euros para cubrir el año 2024, de los que Arico tiene que hacer frente a una tasa por gestión de residuos de 426.000 euros; o sea, que tenemos que afrontar una doble carga: el impacto que recibimos y la compensación que tenemos que pagar, cuando Arico está resolviendo el problema de los residuos de toda la Isla y por ley se le tiene que compensar”.
También apela al cumplimiento del Plan Territorial de Ordenación de Residuos que contempla, asegura, la compensación por ocupación del territorio y por su impacto económico, al limitar el desarrollo de otros sectores. En ese sentido, reclama un estudio para compensar “todas las pérdidas de oportunidades”, entre las que destaca la apuesta por un turismo sostenible y reforzar el sector primario, muy afectado por el volado de plásticos.
Delgado subraya los efectos perjudiciales del Complejo sobre la salud de sus trabajadores -“la situación en la que desarrollan su labor es penosa”, indica– pero también de los vecinos, lo que le lleva a asegurar que “hay un problema de salud pública”. “Esto no puede seguir así, no es saludable, está teniendo un impacto ambiental grave y no se está cumpliendo con la normativa; incluso en Granadilla ya se habla de los olores del Complejo”, advierte.
La exsenadora socialista defiende una apuesta más decidida por la economía circular, fomentando la industria del reciclaje y reclama que se materialicen los puntos limpios planificados desde el anterior mandato en el Cabildo. Insiste en advertir sobre la “saturación” de residuos con un ejemplo: “Si miras desde El Río hacia abajo, las montañas más altas que se ven son de basura, y eso no puede ser”, por lo que exige “más hechos y menos manifestaciones” desde el Cabildo.
“El Complejo Ambiental se debe ver como el pulmón de los residuos de Tenerife, pero no es así, está enfermo, en la UCI y, si no lo salvamos, la Isla tendrá un problema gravísimo; de hecho ya lo tiene. Ni la basura se puede enterrar ni Arico puede ser el vertedero de Tenerife”, concluye.
En la misma línea, el consejero socialista del Cabildo Javier Rodríguez Medina calificó de “dramática” la situación del complejo durante el último pleno del Cabildo, celebrado esta semana, en el que acusó al grupo de gobierno de “tener basura tirada por todo el complejo y en lugares no habilitados para ello, lo que supone un desvío gravísimo de la autorización ambiental integrada, además de un posible delito ambiental”.