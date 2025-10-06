sociedad

Así es el bar más antiguo de Canarias: más de 150 años y con el suelo lleno de cáscaras

La carta "no se toca" desde hace décadas
El bar más antiguo de Canarias es sumamente particular. En pleno corazón de Agaete, en Gran Canaria, se encuentra El Perola, considerado el bar con más historia de todo el Archipiélago.

Lleva más de 150 años resistiendo al paso del tiempo siendo un local que ha consolidado su carácter tradicional —con su carta inalterable y una clientela fiel— y conserva una costumbre curiosa: cada vez que se piden manises, las cáscaras terminan en el suelo.

Botellas, a modo de decoración, con polvo, y un mobiliario único marcan a este local, pero, como reconoce Pepe Jiménez, su actual propietario, lo que más llama la atención es que, cada vez que se consumen manises, las cáscaras de estos son lanzadas al suelo.

En el bar más antiguo de Canarias la carta permanece inalterable desde hace muchos años y cada domingo hacen sancocho canario, una de sus especialidades.

“Supongo que el secreto es el cariño que le hemos dado”, dice Pepe en declaraciones a Televisión Canaria.

