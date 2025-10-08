Santa Cruz recupera un tramo de la avenida Benito Pérez Armas, tras diez años cerrada

Santa Cruz ha recuperado, diez años después, la acera ubicada en la avenida Benito Pérez Armas a la altura de Los Gladiolos. El alcalde, José Manuel Bermúdez, junto a las concejalas de Viviendas y del distrito Salud La Salle, Belén Mesa y Zaida González, recibieron ayer la obra tras finalizar la rehabilitación del muro exterior, trabajos que han tenido que esperar una década para su arreglo por encontrarse en un terreno privado, propiedad de los vecinos de los bloques 22, 23, 24, 25 y 26, y cuya actuación “era imposible acometer desde el Ayuntamiento hasta disponer de la posibilidad del ARRU”, explicó el regidor.
Bermúdez indicó que “esta actuación ha supuesto una inversión de 217.000 euros en un muro de alrededor de 100 metros de longitud, donde se ha tenido que proceder a la señalización y desvíos de tráfico para garantizar la seguridad de vehículos usuarios y trabajadores”. Así, añadió, que “una vez retirada la vegetación en la parte superior, se ha procedido a su terminación con un nuevo jardín en el que se ha aprovechado elementos como una roca para rodearla de una ornamentación en piedra acorde con todo el trazado de muro posterior que da a los bloques de esta urbanización”.
Por su parte, Belén Mesa señaló que “con la recomposición de este muro se permite la apertura de esta acera al uso de los viandantes gracias a la inclusión de las obras dentro de las de accesibilidad del programa de rehabilitación urbana”.
Mientras, Zaida González dijo que “se han tardado unos cinco meses en revisar la obra, pero se ha mejorado la accesibilidad de la zona, al mismo tiempo que el ajardinamiento”.