Binter lanza un nuevo Bintazo para volar de Canarias a Madrid desde 26 euros

Binter ha puesto en marcha un nuevo Bintazo para volar entre cualquier isla de Canarias y Madrid. La promoción permite adquirir, hasta el 20 de octubre, billetes desde 26 euros por trayecto, siempre que el pasajero sea residente y compre ida y vuelta.
La promoción se podrá canjear en vuelos desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero de 2026.
Los pasajeros de estos vuelos contarán con las ventajas del denominado ‘modo canario’, que incluye el confort de los aviones Embraer E195-E2, el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase.
Esta aeronave dispone de una configuración con mayor espacio entre filas y sin asiento de en medio. Además, todos los clientes reciben un aperitivo gourmet de cortesía, dentro de un servicio a bordo de alta gama.
16 vuelos diarios entre Canarias y Madrid
La aerolínea opera actualmente un total de 112 vuelos semanales, lo que supone 16 diarios, entre los aeropuertos de Madrid (MAD) y los de Tenerife Norte (TFN) y Gran Canaria (LPA).
Asimismo, Binter facilita a los viajeros de estas rutas nacionales el enlace con sus vuelos interinsulares, de manera que la oferta puede disfrutarse desde todas las islas del archipiélago al mismo precio.
Las personas interesadas pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: la web binter.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00, las agencias de viajes y las oficinas de los aeropuertos, donde también es posible consultar las condiciones y precios.