El sorteo de La Primitiva ha dejado hoy en Tenerife más de 1.200.000 euros
El sorteo de la Bonoloto también deja un suculento premio en Canarias: casi 200.000 euros.
Si el sorteo de La Primitiva ha dejado más de 1.200.000 euros este jueves en Canarias, concretamente en el término municipal de El Sauzal (Tenerife), el de la Bonoloto ha repartido uno de sus importantes premios en el Archipiélago.

En esta ocasión, la fortuna ha recaído en una persona que adquirió el único boleto acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos más el complementario) en la calle Fernando Guanarteme, 129, en Las Palmas de Gran Canaria. Un suculento premio que está valorado en 182.386 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 2 de Felanitx (Illes Balears), situada en la calle Mayor, 32. El importe de este premio supera los 2.500.000 euros.

La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 34 43 12 20 15 25, complementario 47, reintegro 5.

