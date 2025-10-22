Así es el primer buffet de hamburguesas de Santa Cruz: por menos de 20 euros sin límites

Santa Cruz de Tenerife suma una nueva propuesta gastronómica con la apertura de Garage, el primer buffet libre de hamburguesas, perritos y entrantes de la capital tinerfeña. El local, situado en el Centro Comercial Nivaria, ofrece una experiencia diferente pensada para los amantes de la comida americana que quieren disfrutar sin límites.
Desde su inauguración el pasado 11 de octubre, Garage ha despertado curiosidad entre los residentes y visitantes gracias a su concepto innovador: un buffet donde puedes repetir todas las veces que quieras entre sus hamburguesas, perritos calientes y una amplia variedad de entrantes.
El precio del buffet es de 18,99 euros de lunes a jueves, mientras que los viernes, sábados y domingos el coste asciende a 21,99 euros, manteniendo siempre la premisa de ofrecer una experiencia completa y de calidad.
Desde el propio equipo del restaurante explican que Garage nació del deseo de crear un espacio donde todos puedan sentirse bienvenidos, disfrutar sin límites y vivir algo distinto. “Cada sonrisa, cada visita y cada palabra de apoyo nos recuerda por qué empezamos este camino”, señalan.
Con un ambiente moderno, decoración inspirada en el estilo urbano y una carta pensada para compartir, Garage se posiciona como una de las aperturas más originales en Santa Cruz de Tenerife, ideal tanto para grupos como para familias y amantes de las hamburguesas más atrevidas.