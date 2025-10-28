Buscan a Sonia, desaparecida en Canarias

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a Sonia F. O., 27 años, desaparecida el 25 de octubre de 2025 en la isla de Fuerteventura.
Según el cartel de búsqueda, la joven mide 1,57 metros, tiene complexión normal, pelo rojizo y ojos oscuros.
Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero debe llamar al 868 286 726.
¿Por que hay tantas desapariciones en Canarias?
Canarias vuelve a situarse como uno de los principales puntos negros de España en materia de desapariciones. En 2024 se registraron 4.502 denuncias en el Archipiélago, una cifra desproporcionada para su población: alrededor de una de cada seis desapariciones activas del país ocurre en las Islas.
El mayor foco está en los menores de edad. En la provincia de Las Palmas, el 87% de las 3.333 denuncias correspondió a menores, muchos de ellos jóvenes migrantes no acompañados que abandonan temporalmente los centros de acogida. La reincidencia también pesa: en esta provincia se contabilizaron 398 desapariciones reincidentes, asociadas a situaciones de desarraigo y falta de recursos estables.
Aunque la mayoría de los casos se resuelven rápido —más del 55% se localiza en 72 horas y el 72% en la primera semana— el volumen de expedientes abiertos sigue siendo elevado. Al cierre de 2024 quedaron 785 casos activos en Canarias, más del 11% del total nacional.
Por provincias, Santa Cruz de Tenerife sumó 1.169 desapariciones (417 mujeres y 751 hombres), mientras que Las Palmas concentró la mayor presión por número de denuncias y por la incidencia en población menor