Buscan a Iban, desaparecido en Canarias

SOS Desaparecidos agradece la colaboración ciudadana y la difusión
SOS Desaparecidos ha activado una alerta este lunes para localizar a Iban J.P.Adesaparecida en Canarias desde el 15 de octubre de 2025, concretamente en Telde, Las Palmas de Gran Canaria.

El hombre de 42 años y una estatura de entre 1,65 metros, es de complexión gruesa, tiene el pelo moreno y canoso, ojos verdes y sufre cojera en pierna derecha.

Desde la asociación piden a las personas que dispongan de información que permita encontrar a Iban que contacten al teléfono 868-286-726.

