Cajasiete y el Colegio de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife firman un convenio estratégico para impulsar el desarrollo profesional del colectivo

Cajasiete y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife han formalizado en la sede colegial un acuerdo de colaboración diseñado para reforzar la formación y el soporte profesional del colectivo en la provincia.
Este convenio nace con el objetivo de fomentar y promocionar las actividades formativas y de apoyo que lleva a cabo el Colegio, contribuyendo directamente al desarrollo social y económico de la provincia a través de la mejora de la capacitación profesional.
La principal novedad para los miembros del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife son las condiciones preferentes y ventajas exclusivas en productos y servicios clave ofrecidos por Cajasiete. Los colegiados podrán acceder a una oferta financiera diseñada a medida, especialmente en productos relacionados con la financiación necesaria para el desarrollo y la optimización de su actividad profesional y sus despachos.
“Este acuerdo con Cajasiete es un paso fundamental para seguir invirtiendo en el futuro de nuestra profesión. Asegurar el acceso a financiación en condiciones ventajosas y respaldar nuestras iniciativas formativas es vital para que nuestros Graduados Sociales puedan seguir ejerciendo su labor con la máxima eficacia y contribuyendo al dinamismo económico de Canarias”, señaló Mercedes L. Morales Alonso, presidenta del Colegio.
Por su parte, José Manuel Garrido García, director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, destacó el valor estratégico del acuerdo. “Para Cajasiete es prioritario apoyar a los profesionales que, como los Graduados Sociales, son un pilar en el ámbito laboral y empresarial. A través de este convenio, ponemos a su disposición herramientas financieras que faciliten su crecimiento y la modernización de sus servicios, reafirmando nuestro compromiso con el tejido profesional de Santa Cruz de Tenerife”.
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife es la corporación de derecho público que representa a los profesionales Graduados Sociales, velando por la excelencia, la ética profesional y contribuyendo al desarrollo socioeconómico a través del asesoramiento en materia laboral y de Seguridad Social.
El convenio entra en vigor de forma inmediata, permitiendo a los miembros del Colegio beneficiarse de estas nuevas condiciones en sus gestiones financieras y profesionales.