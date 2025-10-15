Anuncian importantes cambios de tráfico en La Laguna a partir de mañana

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, informa de que a partir de mañana jueves, 16 de octubre, se realizarán cambios en la señalización viaria en la avenida Ángel Guimerá Jorge, con el objetivo de habilitar la vía en un único sentido de circulación descendente.
El concejal del Área, Badel Albelo, explica que “estos cambios servirán para facilitar el tránsito y garantizar la seguridad de los peatones y conductores mientras duren las obras, que son llevadas a cabo por el Cabildo, ya que una parte de la calzada estará ocupada por los operarios y los vehículos autorizados”.
El edil agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante las posibles molestias que puedan derivarse de estos trabajos, necesarios para mejorar la seguridad y la accesibilidad del entorno del Intercambiador.
Esta intervención se llevará a cabo de manera coordinada con la empresa pública Titsa, que a partir de mañana comenzará las obras de adecuación de las aceras necesarias para instalar paradas provisionales de guaguas. Estos trabajos tendrán una duración aproximada de una semana.
La modificación del tráfico y las actuaciones programadas se enmarcan en las obras para la instalación del tramo de la nueva pasarela peatonal de acceso al Intercambiador de La Laguna, cuya ejecución está prevista a partir del próximo 27 de octubre.