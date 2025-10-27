Cambios de tráfico en el Residencial Anaga por las obras de accesibilidad

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del Distrito Centro–Ifara, acometerá obras de mejora de accesibilidad y seguridad vial en la calle Carlos J.R. Hamilton, en Residencial Anaga, para la adecuación y realce de los pasos de peatones situados en esta vía urbana.
Los trabajos, que comenzarán hoy y se prolongarán hasta el 21 de noviembre, se centrarán en los cruces de Carlos J.R. Hamilton con las calles Gáldar y Elías Ramos González, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la accesibilidad peatonal en esta zona residencial de alta afluencia.
Durante las obras se establecerán desvíos temporales de tráfico y pasos peatonales alternativos. El alcalde, José Manuel Bermúdez, detalla que “se conseguirá un entorno más amable con los peatones, dándoles prioridad frente a los vehículos”.