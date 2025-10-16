Javier Santaolalla, científico canario y Premio Taburiente de Diario de Avisos, recibe la Encomienda de Alfonso X el Sabio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entregó este miércoles, 15 de octubre, la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio al divulgador científico Javier Santaolalla, en un acto celebrado en el Complejo de La Moncloa.
Durante la ceremonia, Sánchez felicitó al científico con un breve mensaje en redes sociales: “¡Viva la ciencia! Enhorabuena”.
Por su parte, Santaolalla expresó su emoción tras recibir el reconocimiento: “Me siento muy feliz y orgulloso de recibir este reconocimiento tan importante en nombre del pueblo español” y destacó que lo asume con el “compromiso de seguir sirviendo de la mejor manera” posible en el ámbito de la divulgación científica y la educación.
Agradeció asimismo a quienes promovieron y apoyaron su nombramiento, aprobado por el Consejo de Ministros, otorgado por el presidente del Gobierno y concedido por el Rey de España.
Javier Santaolalla, Premio Taburiente de Diario de Avisos
Javier Santaolalla, nacido en Burgos en 1982 y criado en Gran Canaria, es doctor en Física de partículas y uno de los divulgadores científicos más influyentes del ámbito hispano. Ha trabajado en el Centro Nacional de Estudios Espaciales, el CIEMAT y en el CERN, donde participó en la investigación que llevó al descubrimiento del bosón de Higgs.
A través de sus conferencias, redes sociales y programas de divulgación como La última frontera o Whaat!?, ha logrado acercar la ciencia a un público amplio con un estilo accesible y creativo.
El reconocimiento de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio se suma a otros galardones obtenidos por el físico, entre ellos el Premio Taburiente 2024, concedido por la Fundación Diario de Avisos.
En octubre de 2024, Javier Santaolalla fue uno de los galardonados en la IX edición de los Premios en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife, donde se reconoció su labor como divulgador científico.
En aquel momento, Santaolalla expresó su orgullo al recibir el premio “en su tierra, Canarias”, afirmando sentirse “muy agradecido y con más ganas de seguir creando contenido y compartiendo conocimiento”.
Los Premios Taburiente, con proyección nacional e internacional, distinguen cada año a personas y entidades que destacan por su contribución a la sociedad en ámbitos como la ciencia, la cultura y la empresa.