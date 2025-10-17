Un canario necesita vivir más de una vida para pagar su propia casa

Un canario tendría que destinar el 100% de su sueldo durante 12 años para poder pagarse una casa y más de 40 si destinara el 30% del salario para ello -la recomendación de expertos e instituciones de no destinar más del 30% de los ingresos mensuales brutos del hogar al pago de los gastos relacionados con la vivienda-, según un estudio de El País.
Solo baleares, madrileños, ceutíes y melillenses, además de vascos y catalanes tienen que destinar más dinero para poder comprarse una casa. El artículo es muy claro al respecto: “Aunque se empezara a ahorrar el primer día de empleo y se destinara durante toda una vida ese 30%, no bastaría para cubrir el coste de una vivienda media”.
El cálculo es sencillo, un canario o una canaria, para comprar una casa, supera “el umbral simbólico de los 38 años y tres meses que hay que tener cotizados para poder jubilarse actualmente”.
Una casa usada, cada vez más cara
La vivienda nueva y usada en Baleares y Canarias ha experimentado en septiembre un encarecimiento interanual del 16,7%, según el informe mensual IMIE Mercados Locales de Tinsa.
En el caso de los territorios insulares, los datos de septiembre están más de un 20% por encima de los valores máximos que se alcanzaron en los años 2007 y 2008 y un 77% sobre los valores mínimos postcrisis.
En toda España la vivienda nueva y usada incrementó su valor medio interanual un 12,3% en septiembre, lo que supone una aceleración de un 1,1% respecto al mes anterior.
Los extranjeros compraron en Canarias 2.666 viviendas en el primer semestre
La compraventa de viviendas libres por parte de extranjeros en Canarias ha caído un 7,7% en el primer semestre en relación al mismo periodo del año anterior, al realizar 2.666 operaciones, según un informe publicado este jueves por el Consejo General del Notariado.
En el conjunto nacional, la compraventa de viviendas aumentó un 2% interanual en el primer semestre respecto al mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar las 71.155 operaciones.
Este avance se produce tras el incremento del 2,3% registrado en el mismo periodo de 2024, “consolidando así la tendencia de crecimiento sostenido, aunque a un ritmo más moderado que en ejercicios anteriores”. apunta el informe.