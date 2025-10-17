sanidad

Ámate pide adelantar a los 40 años la edad para iniciar el cribado de cáncer de mama en Canarias

Mari Carmen Bonfante exige acortar los plazos para "quitar" el cáncer de mama en un acto celebrado en el Cabildo de Tenerife
El Cabildo de Tenerife acogió ayer un acto de conmemoración del Día Internacional del Cáncer de Mama, que se celebra el domingo 19 de octubre, y la lectura de un manifiesto por parte de la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife.

El acto contó con la participación del vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso; la consejera de Acción Social, Águeda Fumero; la presidenta de Ámate, María Carmen Bonfante; la directora general de Programas Asistenciales del SCS, Antonia María Pérez; la concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, Charín González, y mujeres como la escritora Bilbina Rivero; o la futbolista María Estella del Valle, que padecen o han padecido cáncer de mama.

El manifiesto de la Federación Española de Cáncer de Mama, en la que está integrada Ámate, reivindica más recursos “para la investigación, la innovación y la detección precoz”. Dedica especial atención a las mujeres con cáncer metastásico, a las que “reconoce su fortaleza, su pasión por la vida y su confianza en que la ciencia logre el control de la enfermedad”, por lo que rechaza “que exista cualquier limitación, exclusión o discriminación en las prácticas de detección precoz, especialmente si se debe al hecho de la residencia territorial” y exigió “la equidad territorial en el abordaje en todas sus fases”.

Reiteró “la necesidad de tratamientos respetuosos, individualizados y humanizados, así como el derecho que asiste a las pacientes” como protagonistas de su salud a disponer de “información honesta, suficiente y veraz el diagnóstico y opciones terapéuticas”.

La consejera Águeda Fumero reconoció “la labor incansable” que desarrolla Ámate, en un día “en el que nos une el compromiso, el recuerdo, el agradecimiento y la fuerza de miles de mujeres que afrontan el cáncer de mama con una dignidad, que requiere el apoyo decidido de todos”. Aseguró que “este acto no es solo una conmemoración; es también una expresión de solidaridad, de empatía y de esperanza”. Además destacó el papel “de las familias, las cuidadoras y el voluntariado, quienes muchas veces quedan en segundo plano”.

Parece que “siempre pensamos en la parte sanitaria, y la importancia de la atención, la detección precoz y la investigación, pero también es importante la parte más social, la gestión de la parte emocional, el acompañamiento…”.

Por su parte, Mari Carmen Bonfante, exigió “acortar los plazos y más rapidez” a los sistemas sanitarios para abordar el cáncer de mama. Tras conocer los resultados del cribado y la confirmación como positivo por parte de los oncólogos hospitalarios “no podemos esperar tres meses o más para que nos quiten el tumor”, una terrible espera que genera una gran “incertidumbre y miedo” a las mujeres “debemos quitar pasos. Es inhumano tener que esperar meses mientras el tumor crece y crece, una espera que afecta a nuestra salud física y mental, por las noches acabas con pastillas para dormir”.

Bonfante pidió a la Sanidad canaria “reducir a los 45 años la edad mínima para comenzar las revisiones, como ya se hace en otras Comunidades”, actualmente está entre 50 y 69 años, “porque cada vez hay más jóvenes, con 30 o 40 años, a las que se les diagnostica un cáncer de mama. Incluso nos han llegado jóvenes con 22 años muy asustadas”. Una de cada 100 tiene menos de 30 años-. “Sé que es difícil, pero hay que abordarlo”. E instó a acudir a los cribados ya que “entre el 10% y el 15% de las pruebas salen positivas, y la detección precoz mejora la supevivencia”, finalizó.

El SCS detecta 596 tumores tras realizar 109.936 mamografías

El Servicio Canario de la Salud realizó el año pasado 109.936 mamografías a mujeres de entre 50 y 69 años. Del total de exploraciones realizadas, 3.391 pacientes fueron derivadas a hospitales de referencia para continuar su estudio, detectándose 596 cánceres. Sanidad recuerda a las mujeres la importancia de realizarse revisiones periódicas para mejorar la detección precoz y las tasas de supervivencia. El diagnóstico precoz de cáncer de mama está dirigido a 357.900 mujeres de entre 50 y 69 años residentes en las islas. La participación se sitúa en el 70% de citadas. El cáncer de mama es la primera causa de muerte tumoral en la mujer n

