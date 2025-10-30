Candela Peña, en Insularia: “El Hierro es un lugar que forma parte de mí”

Acudir a El Hierro no representa un viaje más para Candela Peña. Es regresar a un lugar que siente como propio. La actriz catalana, que rodó en la Isla las dos temporadas de la serie Hierro, regresó como miembro del jurado de la sección Panorama del Festival Insularia-Islas del Mundo en Red, una cita que conecta el cine y la cultura insular de todo el planeta.
“Volver a El Hierro es volver a casa. Aquí he vivido experiencias muy importantes en mi vida. Hice dos temporadas de una serie fundamental para mí, pasé la pandemia sola en la isla y eso me marcó profundamente. Por eso, cuando me invitan, lo agradezco desde lo más profundo del corazón. Este lugar forma parte de mí”, confesó.
ENCUENTRO ENTRE CULTURAS
Insularia fomenta el encuentro entre culturas a través del cine realizado en islas de todo el mundo. En ese contexto se desarrolla Panorama, una sección que lleva las películas a distintos puntos del archipiélago canario, acercando al público historias y miradas nacidas desde otros territorios insulares.
“Me encanta que se proyecte cine en plazas, en espacios abiertos, porque aquí no hay muchos lugares donde ver películas. Insularia es una iniciativa preciosa. Debería haber más pantallas móviles, más cine itinerante que llegue a todos los pueblos”, reivindicó la actriz.
Como miembro del jurado, junto a Cristina Ward (British Council España) y Rory Barrientos (director del Festival Internacional de Cine de Chiloé), evaluó obras de distintos rincones del mundo, descubriendo puntos en común entre culturas que comparten la condición insular. “Ser insular tiene algo que une, da igual dónde esté la isla. Hay algo en la forma de vivir, de sentir, de estar conectados con la naturaleza que se repite”, explicó.
Para Candela Peña, El Hierro no solo ha sido un escenario de rodaje, sino también un espacio de crecimiento personal. Durante la pandemia, vivió una experiencia única al permanecer sola en la isla, hospedada en el Parador, cuando este se encontraba cerrado.
“He pasado muchas horas sola frente al mar, hablando con este lugar. Viví aquí una etapa muy intensa, incluso me partí un hombro estando sola. Pero también encontré una paz que no había sentido en ningún otro sitio. He tenido una comunicación espiritual con esta isla. Me encantaría tener una casita aquí y poder volver siempre. Este lugar me ha enseñado a parar, a mirar, a sentir”, subrayó.