El PSOE denuncia la proliferación de carreras ilegales en Granadilla

El núcleo de Atogo, conocido en toda la isla por acoger el tradicional Rally de Atogo, según el PSOE de Granadilla de Abona, “vive desde hace semanas una situación muy distinta a la del evento deportivo que lo ha hecho popular”. Según denunció ayer, la localidad sufre un repunte de carreras ilegales, concentraciones nocturnas y altercados que han disparado la inseguridad vecinal.
Presuntamente, un grupo de jóvenes estaría utilizando la carretera del pueblo de forma reiterada para realizar competiciones clandestinas y reuniones nocturnas que se alargan hasta la madrugada. “Lo que estamos viviendo es un infierno cada noche”, trasladaron los vecinos a la portavoz socialista, Jennifer Miranda.
“Nos relataron situaciones muy graves: vehículos estrellados, coches volcados al amanecer y vecinos que no pueden dormir”, afirmó tras el encuentro. Desde el PSOE advierten que este problema, lejos de ser puntual, “se repite varias veces por semana” y exigen al grupo de gobierno que actúe con urgencia.