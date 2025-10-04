La noticia del desmantelamiento, a partir de mañana, del carril bici de la capital tinerfeña tras desestimar la Justicia los argumentos del Ayuntamiento (aunque la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo), ha dado pie a todo tipo de comentarios y bromas en las redes sociales. Uno de los memes más comentados fue un anuncio de venta del polémico proyecto por 75 euros con el siguiente texto: “Carril bici nuevo, a estrenar, sin marcas de uso; se vende por no poder usarlo”.
Se vende carril bici “a estrenar” en Santa Cruz: la broma en redes sociales
