Casa Peter: la historia que esconden los perritos calientes más famosos de La Laguna

Los perritos calientes de Casa Peter forman parte del día a día de La Laguna desde hace décadas. Muchas personas los han probado en algún momento, pero no todos conocen cómo comenzó un negocio que permanece en la memoria colectiva del casco lagunero y que mantiene su actividad tras casi seis décadas desde su apertura.
Hoy, el local continúa en su ubicación de Núñez de la Peña, aunque sus orígenes se remontan a otro punto de la ciudad. Su fundador, el danés J. Peter Larsen, introdujo este tipo de comida rápida en Tenerife en una época en la que los perritos calientes todavía eran una rareza en la Isla.
Ese primer paso marcó el inicio de una trayectoria que ha superado traslados, cambios en la ciudad y hasta un incendio que obligó a un cierre temporal.
Larsen llegó a Canarias desde Dinamarca tras pasar un tiempo en Gran Canaria, donde trabajó en un quiosco y conoció a su esposa, Lis. Allí surgió la idea de instalarse en La Laguna al considerar que la presencia universitaria ofrecía actividad suficiente para abrir un negocio de hostelería.
Abrió su primer local en 1968, en la zona de La Milagrosa, con 26 años. En aquel momento, los perritos calientes eran poco conocidos en la ciudad, lo que llevó pronto a añadir el “perro pequeño” al menú para quienes preferían que la salchicha no sobresaliera del pan.
Posteriormente, el negocio se trasladó a la calle San Agustín, donde alcanzó una gran popularidad, y llegó a contar con un segundo establecimiento en Ramón y Cajal, en Santa Cruz de Tenerife, que funcionó hasta que la reorganización del transporte en la zona redujo el tránsito de clientes.
Durante esa etapa, Larsen conoció a Bent Erik Nordstrom, conocido como Pastor, que se estableció en la Isla tras comenzar a colaborar en Casa Peter. Más tarde, el negocio se trasladó a Núñez de la Peña, número 3, donde continúa en funcionamiento desde hace alrededor de cuatro décadas.
Pastor se convirtió en socio en este momento y asumió la gestión tras la jubilación del fundador en 1994, junto a su esposa, María Dolores Izquierdo, conocida como Loly.
Larsen mantuvo una estrecha relación con la gastronomía y costumbres locales. Además de su vida en el negocio, dedicó muchos años al motociclismo, realizando rutas internacionales en Harley Davidson, y obtuvo el título de piloto de aviación.
En 2018, Casa Peter celebró los 50 años desde la apertura del primer local en La Milagrosa. A finales de 2022, sufrió un incendio en la cocina y permaneció cerrado durante dos meses, reabriendo ese mismo año y recuperando su actividad.
Por el local han pasado figuras conocidas, como el jugador de baloncesto Sergio Rodríguez, que continúa visitándolo cuando regresa a Tenerife y que llegó a solicitar 80 perritos para su equipo en una ocasión.
En 2025, Casa Peter mantiene su oferta tradicional de perritos calientes, con una clientela que incluye tanto a residentes como a quienes visitan el casco lagunero.