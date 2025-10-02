el jardín

La casilla que debes ‘desactivar ya’ en Instagram: “Todo el mundo puede verlo”

Viene activada por defecto y expone un dato muy sensible
La casilla que debes 'desactivar ya' en Instagram.
El usuario de TikTok Raúl (@raulgb_02) ha compartido un nuevo vídeo con sus más de un millón de seguidores, en el que recomienda desactivar una casilla en Instagram para evitar exponer un dato muy sensible: la ubicación.

“Cuidado, desactiva ya esta casilla porque todo el mundo puede ver tu ubicación”, insiste Raúl en el vídeo, que ya acumula más de 20.000 visualizaciones.

Posteriormente, el tiktoker explica los pasos que debes seguir si no quieres llevarte un susto. “Lo único que vas a hacer es meterte en la aplicación, ir al apartado de mensajes y darle a mapas”.

“Cuando estés aquí, –continúa Raúl–, verás que la ubicación aparece activada por defecto”. Es entonces cuando puedes cambiar esta opción por la de “no compartir con nadie”.

