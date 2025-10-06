Piden al CB Canarias suspender el partido contra el equipo israelí

La Federación Sindical Canaria (FSC) ha pedido al Club Baloncesto Canarias que suspenda el partido de baloncesto que tiene previsto disputar el La Laguna Tenerife contra el equipo israelí Bnei Hezliya el próximo 14 de octubre, un encuentro que supondría dar carta de naturaleza “al asesinato de miles de mujeres, niños y hombres” por parte del Estado de Israel en Gaza.
FSC, federación en la que participa Sindicalistas de Base, mayoritario en sector de hostelería de Santa Cruz de Tenerife, ha dirigido una carta a la directiva del club en la que pide “formalmente” la suspensión del partido y que se pongan “al lado de la mayoría de los y las canarios que no podemos soportar las imágenes de semejante matanza”.
La sociedad canaria ha manifestado “su total rechazo al genocidio que lleva a cabo el estado de Israel contra el pueblo palestino”, argumenta el sindicato.
“El deporte, expresión de valores universales y valedor de algunos de los mejores sentimientos de la raza humana, no puede quedarse al margen de este sentimiento de denuncia”, agrega el sindicato.
FSC afirma que la suspensión del partido contra el equipo israelí, que está previsto celebrarse en el pabellón Santiago Martín de La Laguna, “haría más grande al deporte y especialmente al Club Baloncesto Canarias”, poniendo al equipo del lado de la ciudadanía y de los aficionados al baloncesto.
“No nos importaría perder unos puntos en la competición deportiva para ganarlos en la competición por la paz y la vida”, indica la misiva, firmada por Daniel Casal, secretario general del FSC.