Ni Mahou ni Estrella Galicia: esta es la cerveza que triunfa en Canarias en 2025

Un nuevo informe sobre el consumo cervecero en España sitúa a Canarias dentro de un panorama cada vez más diverso y competitivo. El estudio, elaborado por Accumin Intelligence bajo el título Mapa de las marcas favoritas en España 2025-2026, analiza las preferencias por comunidades autónomas y muestra qué marcas dominan en cada territorio.
En el Archipiélago, la marca más votada es Dorada, que vuelve a confirmar la fuerte conexión con los consumidores canarios. Según el informe, las Islas mantienen una fidelidad destacable hacia las cervezas con identidad propia, pese a la presencia de grandes nombres nacionales en el mercado.
El análisis también refleja una tendencia general que ya se deja notar en Canarias: la demanda creciente de cervezas sin alcohol y bajas en calorías, impulsada por un consumo más responsable y saludable. Estas variantes ganan espacio entre los jóvenes y en entornos turísticos, donde cada vez se valora más la sostenibilidad y la calidad del producto.
A nivel nacional, el estudio destaca que las preferencias siguen encabezadas por tres grandes marcas —Estrella Galicia, Mahou y Alhambra— que copan el podio estatal. Sin embargo, el caso canario se mantiene como una excepción con sello propio, donde el arraigo local y la cultura cervecera del Archipiélago siguen marcando la diferencia.