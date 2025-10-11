La ciudad canaria bordeada por cuatro históricos castillos: están separados por pocos kilómetros

En Santa Cruz de Tenerife podemos encontrar fortalezas de gran interés cultural, entre ellas cuatro castillos situados en el centro de la ciudad que muchos visitantes, y vecinos, desconocen.
Estas impresionantes construcciones históricas son una excelente opción para aquellos que quieran descubrir la historia de la isla durante su visita a Tenerife.
De San Juan Bautista
Santa Cruz de Tenerife alberga la impresionante Torre Costera Defensiva de San Juan Bautista, también conocida como Castillo de San Juan o Castillo Negro. Esta fortaleza, que data del año 1641, es una de las más importantes en la defensa de Santa Cruz de Tenerife y se ubica en pleno centro de la capital, detrás del famoso Auditorio de Tenerife.
Castillo de San Cristóbal
El Castillo de San Cristóbal, la primera fortificación importante de la isla de Tenerife y el pilar principal del conjunto defensivo de la bahía de Santa Cruz, es una visita obligada para los amantes de la historia y la arquitectura. Aunque hoy en día solo se conservan unas murallas del edificio original, estas se exhiben en una galería subterránea de la Plaza de España de la capital tinerfeña.
La estructura del edificio sufrió graves daños en el momento de su derribo en 1928, pero sus ruinas son un testimonio impresionante de la historia de la ciudad.
Castillo de San Andrés
La Torre de San Andrés, también conocida como Castillo de San Andrés, es una antigua fortaleza militar que forma parte del conjunto de fortificaciones menores encargadas de la defensa de la isla de Tenerife.
Esta impresionante torre circular se encuentra en la localidad homónima del municipio de Santa Cruz de Tenerife, junto al núcleo urbano de San Andrés. Está situada en un enclave estratégico entre la confluencia de los barrancos del Cercado y de Las Huertas y la orilla del mar.
Castillo de Paso Alto
El Castillo de Paso Alto, ubicado en la costa de Santa Cruz de Tenerife, es una impresionante fortificación con una ubicación estratégica entre el Club Deportivo Militar de Paso Alto y la Escuela Técnica Superior de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval de la Universidad de La Laguna.
Es famoso por encontrarse en el punto exacto donde las corrientes y los vientos dominantes obligaban a los barcos a navegar cerca de la costa, lo que lo convirtió en una pieza clave en la defensa de la ciudad en el pasado.