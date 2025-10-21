Colisión múltiple en la TF-5: uno de los conductores trató de esquivar un gato muerto

Una colisión múltiple registrada en la TF-5, en sentido norte y a la altura de Somosierra, ha generado importantes retenciones en la autopista durante este martes, 21 de octubre. El siniestro se produjo sobre las 14:30 horas, y ha implicado a tres vehículos, entre ellos un taxi.
Según informan testigos en la zona, uno de los conductores habría intentado esquivar un gato muerto en la vía, lo que podría haber originado la pérdida de control y el posterior impacto entre los coches.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos de Tenerife, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y del Mantenimiento de Carreteras, que trabajaron para asegurar la zona y restablecer la circulación.
Aunque los daños materiales fueron significativos, no se han reportado heridos graves.
El suceso se suma a los habituales problemas de circulación en la TF-5, especialmente en horas punta, donde los conductores se enfrentan a colas frecuentes y retenciones en dirección norte.