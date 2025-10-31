Darío López repite como presentador del Festival de Cortos de La Orotava

La Tijera-Festival Cortos Orotava celebra la próxima semana su vigésima edición. Las proyecciones de las obras a concurso tendrán lugar el jueves día 6, con los cortometrajes seleccionados para la Sección Canaria, y el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre, con las dos fases de películas que optan a los premios de la Sección Oficial. Las entradas ya están disponibles en el sitio web www.festivalcortosorotava.com.
Darío López, de Palante Producciones, será un año más el encargado de hacer las veces de maestro de ceremonias. El reconocido humorista se ha convertido en habitual y en uno de los reclamos también para el público que habitualmente llena el patio de butacas en cada una de las sesiones, este año se celebran en las instalaciones de Cines Yelmo La Villa.
Darío López, además, se reconoce como un fiel seguidor del festival de cortometrajes más veterano de Canarias: “Desde siempre -comenta-, también cuando he estado como espectador, he disfrutado mucho con la calidad de los cortometrajes que se proyectan. Es una alegría volver a acudir a este festival”.
Este año, además, la actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo será la encargada de ejercer como madrina durante la celebración de las dos galas finales, siendo, asimismo, la encargada de entregar el premio al corto ganador en la Sección Oficial en la gala final del festival que se llevará a cabo en la jornada de clausura, el 8 de noviembre.
El Festival de Cortos de La Orotava está organizado por Cinenfoque junto al Ayuntamiento orotavense, el Gobierno de Canarias, Promotur, el Cabildo de Tenerife y diferentes entidades privadas.