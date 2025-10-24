Nuevo intento para lograr la declaración BIC de los barcos de los valles, en La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna y la Asociación de Barcos Típicos Tajica han acordado impulsar de nuevo el expediente para lograr la declaración de las tradicionales carreras de barcos de Valle Tabares, Valle Jiménez y Los Campitos como Bien de Interés Cultural (BIC).
Tras un primer intento en el que la iniciativa no logró el objetivo, el Ayuntamiento contará ahora con el apoyo de la empresa especializada Cultania, para elaborar un informe que certifique que esta muestra festiva popular merece este grado de protección del Gobierno de Canarias.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, considera que “los barcos de los valles son un signo de identidad festiva y cultural que por su singularidad y sus características reúnen motivos más que suficientes para obtener la protección de Bien de Interés Cultural”. “Por eso vamos a afrontar nuevamente este proceso con el asesoramiento de un equipo de expertos en la materia, de manera que esta declaración pueda lograrse después de muchos años de reivindicación por parte de los vecinos y vecinas de los valles”, apuntó.
La iniciativa parte del área de Cultura, que dirige Adrián del Castillo, quien recientemente ha mantenido un encuentro con los representantes de la Asociación Tajica, José Gregorio Martín, José Antonio de la Rosa y Manuel Báez, y el historiador y codirector de Cultania, Josué Ramos, a fin de establecer los pasos para la elaboración del expediente.
El historiador Alberto Galván Tudela establece en el siglo XVI el comienzo de la tradición de los barcos y, en concreto, alude a Garachico y Tegueste como lugares de origen. En el caso de Valle Jiménez, la cita tiene lugar en el marco de las fiestas en honor a la Virgen de Fátima, mientras que en Valle Tabares se desarrolla en las festividades de la Virgen del Rosario.
El pasado junio, el ayuntamiento instaló junto la rotonda de la carretera insular TF-111, que da entrada a Valle Jiménez y Valle Tabares, una escultura de Ibrahim Hernández en homenaje a las tradicionales carreras de barcos. En 2022 el pleno de La Laguna aprobó una moción institucional para solicitar al Cabildo la autorización para instalar dicho conjunto escultórico.
En dicha moción se asegura que “la tradición de los Barcos de Valle Tabares y Valle Jiménez es un acontecimiento con largos años de historia, que se realiza en modo de ofrenda a las patronas, la Virgen del Rosario y la Virgen de Fátima, y que contiene múltiples valores identitarios tradicionales de carácter agrícola y ganadero”.