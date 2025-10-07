Esto es todo lo que se sabe hasta el momento sobre el derrumbe de un edificio en Madrid

Ocho personas han resultado heridas, cuatro de ellas leves, este lunes en el derrumbe parcial de un edificio en obras de seis plantas de la calle de las Hileras, 6, en la zona de Ópera, en el centro de la capital, pasadas las 13 horas, según fuentes consultadas por Europa Press.
En el lugar, están trabajando ahora mismo un total de once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid que buscan a posibles desaparecidos, han indicado desde Emergencias Madrid. También se han desplazado agentes de la Policía Municipal y la Policía Nacional.
En concreto, Samur Protección Civil ha informado previamente de la atención a un obrero que ha tenido que ser trasladado al hospital con una fractura en la pierna y de otros dos con contusiones leves.
Los servicios de Emergencias han informado de que se han derrumbado parcialmente unos forjados de un edificio en obras en la calle Hileras. En estos momentos, hay desplegado un dispositivo de Samur-Protección Civil y Bomberos de Madrid están trabajando en asegurar la zona y buscando a desaparecidos, con el apoyo de la Sección de Apoyo Aéreo y Sección Canina de Policía Municipal.
En el lugar, los vecinos han trasladado su confusión ya que algunos de ellos han tenido que ser desalojados hasta asegurar la zona y no pueden acceder a sus viviendas. En declaraciones a Europa Press han indicado que escucharon un fuerte temblor hace alrededor de una hora.