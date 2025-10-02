Si sientes dolor en la muñeca u hormigueo en la mano, acude al médico: podrías padecer una dolencia muy común entre los adultos en España

Sentir dolor en la muñeca o un hormigueo en la mano son algunos de los síntomas más habituales que manifiestan las personas que sufren el síndrome del túnel carpiano, una patología que afecta a uno de cada veinte adultos en España.
Los traumatólogos Dr. Juan Carlos Gómez Castilla y Dr. José Antonio Luis-Ravelo de los hospitales Quirónsalud Costa Adeje y Quirónsalud Tenerife, respectivamente, aseveran un diagnóstico y tratamiento a tiempo de este síndrome, es clave para evitar secuelas permanentes.
En este sentido, los doctores explican que es una patología muy frecuente en puestos de trabajo en oficinas, o que exigen movimientos repetitivos. Por ello, hacen hincapié en la importancia de corregir las posturas, realizar descansos y estiramientos. Aunque, sobre todo, piden no ignorar molestias, como el dolor en la muñeca, y acudir a un especialista de traumatología para que haga una revisión.
¿Qué es exactamente el síndrome del túnel carpiano?
El síndrome del túnel carpiano es una inflamación por compresión del nervio mediano a su paso por un canal estrecho en la muñeca denominado túnel carpiano. Este espacio es rígido, por lo que cuando se produce un aumento de presión por engrosamiento del ligamento, inflamación de los tendones flexores o retención de líquidos, el nervio queda atrapado.
Como bien explican los doctores Gómez Castilla y Luis-Ravelo, esta inflamación por compresión genera dolor en la muñeca, hormigueo en la mano y un entumecimiento en los dedos que dependen de ese nervio. Esto es especialmente común por la noche, lo que dificulta a los pacientes poder descansar y conciliar el sueño.
Las mujeres son las que más lo padecen
Si bien es una patología que se puede presentar en la población en general, lo cierto es que las mujeres son las que más padecen del túnel carpiano, “probablemente por factores hormonales y anatómicos”, señalan los doctores. De hecho, el embarazo es un periodo en el que deben extremar las precauciones debido a las retenciones de líquidos habituales durante la gestación.
También, hay enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo, la artritis reumatoide y la artrosis degenerativa en las manos que pueden influir en el desarrollo del síndrome, así como la predisposición genética, puesto que hay personas con túneles carpianos más estrechos que las hacen más vulnerables.
¿Cómo se diagnostica?
Los doctores Gómez Castilla y Luis Ravelo explican que para diagnosticar el síndrome del túnel carpiano se realizan pruebas clínicas como el signo de Phalen o Tinel, aunque no son definitivas.
El diagnóstico se confirma con estudios neurofisiológicos —electromiografía y conducción nerviosa— que miden la afectación del nervio. Además, cada vez se usa con más frecuencia la ecografía, ya que permite valorar cambios anatómicos de manera rápida y no invasiva.
Tratamiento
Tras un correcto diagnóstico, el equipo médico valora el tratamiento más adecuado según el nivel de gravedad que presente el paciente.
En este sentido, los especialistas señalan que en los casos leves o moderados, se comienza con un tratamiento conservador, poco invasivo y que evite que los síntomas empeoren, mientras que sí son muy graves se recomienda realizar una cirugía.
En ambos, subrayan, el seguimiento médico es esencial para evitar secuelas funcionales.
Tratamiento conservador
El tratamiento conservador es la primera línea terapéutica para los estados iniciales. En esta etapa se pauta al paciente utilizar una muñequera o férula nocturna del túnel carpiano con el objetivo de mantenerlo en una posición neutra y reducir el dolor por las noches.
También los doctores Gómez Castilla y Luis-Ravelo explican que se suele recurrir a infiltraciones de corticoides, ya que reducen la inflamación y mejoran los síntomas durante varios meses.
La fisioterapia, con ejercicios de movilidad para el túnel carpiano, y seguir recomendaciones ergonómicas —como hacer pausas, ajustar la altura de la mesa o reducir la vibración en el trabajo— completan la primera línea de tratamiento. Estos métodos tienen eficacia demostrada, aunque no siempre resultan suficientes en pacientes con mayor afectación.
Tratamiento quirúrgico
Cuando el tratamiento conservador fracasa, los síntomas son graves o el estudio neurofisiológico muestra un daño significativo, la opción es quirúrgica.
La cirugía consiste en seccionar, manera abierta o endoscópica, el ligamento transverso del carpo para liberar espacio al nervio. Ambas técnicas son igual de efectivas a largo plazo.
La endoscópica ofrece, a veces, una reincorporación más rápida al trabajo, aunque requiere experiencia y tiene un perfil distinto de complicaciones. La mayoría de los pacientes experimenta un alivio rápido del hormigueo y el dolor, mientras que la recuperación de la fuerza puede tardar semanas o incluso meses si había daño avanzado.
La prevención es clave
El síndrome del túnel carpiano provoca molestias que interfieren con el descanso, la concentración y la destreza manual. Muchos pacientes terminan en baja laboral, especialmente en sectores manuales o de oficina.
No obstante, la buena noticia es que, cuando se trata adecuadamente, el pronóstico es muy favorable. En la mayoría de los pacientes, desaparece el dolor en la muñeca, el hormigueo en la mano y, sobre todo, se produce una mejora en su calidad de vida.
Eso sí, el retraso en el diagnóstico puede dejar secuelas permanentes, de ahí la importancia de consultarlo cuanto antes. La prevención es clave.
Consultas de Traumatología en Quirónsalud Costa Adeje y Quirónsalud Tenerife
Los hospitales Quirónsalud Costa Adeje y Quirónsalud Tenerife disponen de unidades de Traumatología altamente especializadas, orientadas al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de lesiones musculoesqueléticas como el síndrome del túnel carpiano.
En ambos centros trabajan profesionales con amplia experiencia como el Dr. Juan Carlos Gómez Castilla, en Costa Adeje, y el Dr. José Antonio Luis-Ravelo en Tenerife. Ofrecen una atención personalizada para pacientes de todas las edades: desde personas mayores hasta deportistas profesionales y niños.
Entre sus servicios destacan:
- Valoración traumatológica urgente
- Diagnóstico por imagen: radiografías, ecografías, TAC
- Tratamiento conservador: inmovilización, infiltraciones, fisioterapia
- Cirugía ortopédica avanzada
- Rehabilitación funcional y seguimiento integral
Ambos hospitales están equipados con tecnología de última generación y trabajan con equipos multidisciplinares, lo que garantiza una atención eficaz, segura y adaptada a cada paciente. Las citas pueden solicitarse directamente en la web de Quirónsalud o mediante contacto telefónico.
Por ende, ante cualquier dolor en la muñeca o síntoma sospechoso, acude cuanto antes a los especialistas de Traumatología de Quirónsalud Costa Adeje o Quirónsalud Tenerife. Una atención médica precoz y profesional marca la diferencia en la recuperación y en la prevención de complicaciones a largo plazo.