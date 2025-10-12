El CD Tenerife visita al Cacereño con la moral por las nubes

El CD Tenerife buscará esta noche, a partir de las 20.00 horas, su séptima victoria consecutiva ante un Cacereño que vuelve al renovado Príncipe Felipe, en choque correspondiente a la séptima jornada del grupo primero de Primera Federación.
Los blanquiazules están batiendo todos los récords en el inicio del campeonato, ya que es el primer equipo en firmar el mejor arranque de la historia de Primera Federación. Sus números asustan a cualquiera con un pleno de victorias y líder destacado del grupo.
Será la primera visita en la historia del representativo al Estadio Príncipe Felipe, pero la tercera al conjunto extremeño, al que ya se midió en las temporadas 1968/1969 y 1969/1970 en Tercera División. 55 años han transcurrido desde aquellas visitas a Cáceres. El balance, un empate (1-1) y un triunfo (0-2).
Álvaro Cervera cuenta con la baja de Marc Mateu, que solo pudo jugar el primer partido ante el Guadalajara, por lo que una semana más será Ander Zoilo quien ocupe el lateral izquierdo de la zaga. El técnico blanquiazul prácticamente ha repetido en todas las jornadas disputadas el mismo once, con escasas variaciones. Para el partido de hoy ante el CP Cacereño, pese a que habló de posibles rotaciones en conferencia de prensa por el Tourmalet que se le avecina a su equipo, saldrá con el siguiente once incial: Dani Martín, bajo los palos. Línea de cuatro en defensa, con David Rodríguez, Álvaro González, Anthony Landázuri y Ander Zoilo. En la sala de máquinas Aitor Sanz, restablecido de sus molestias, y Juanjo Sánchez, con Alassan en banda derecha, Nacho Gil por la izquierda y los dos Menceyes, Jesús de Miguel y Enric Gallego, en ataque.
El rival
El Cacereño no está teniendo un buen arranque, ya que está un puesto por encima del descenso. El balance es de un triunfo, tres empates y dos derrotas. Como local el Cacereño cayó frente al Arenteiro (0-2) y derrotó en el derbi extremeño al Mérida (2-1).
El último once que puso en lisa su técnico Julio Cobos frente al CD Lugo fue el siguiente: Nieves, Emi, Iván Martínez, Crespo, Joserra, Ajenjo, Guti, Berlanga, Carlos González, Valdera y Diego Gómez.
El árbitro
Abraham Domínguez Cervantes arbitra el CP Cacereño-CD Tenerife. Será la quinta ocasión en la que el representativo se cruce con el colegiado, con el que registró dos victorias y otros tantos empates.