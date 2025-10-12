El Costa Adeje Tenerife busca su primer triunfo en el Heliodoro

El Costa Adeje Tenerife regresa en la mañana de hoy al Heliodoro Rodríguez López para afrontar una nueva cita de Liga F Moeve, en la que se medirá a la SD Eibar a partir de las 11:00 horas. Las blanquiazules llegan a este encuentro con la moral reforzada tras la importante victoria lograda el pasado fin de semana en Zubieta frente a la Real Sociedad (1-2), que les permitió consolidarse en la zona alta de la clasificación, manteniendo la cuarta posición muy cerca de los rivales que tiene por delante.
El equipo dirigido por Eder Maestre buscará ahora trasladar esas buenas sensaciones al coliseo capitalino, donde buscarán celebrar la primera victoria en casa de la temporada. Tras el empate sin goles frente al Real Madrid en su último compromiso como local, el conjunto tinerfeño quiere brindar su primer triunfo a la afición, que una vez más se espera que llene de color y ánimo las gradas del Heliodoro.
Eder Maestre contará para este partido con el cuadro armero con las bajas de Raquel Peña Pisco y María Estella.
El técnico blanquiazul valoró en la previa que “vamos con la máxima ambición y con la ilusión de poder poner la guinda al pastel en casa. Sería muy positivo y muy importante llegar a ese primer parón de la mejor manera posible para ordenar el devenir de la competición”.
Sobre el rival, Maestre destacó que, “la SD Eibar es un equipo que tiene virtudes en el duelo individual y en los segundos balones. Nos pone sobre alerta, porque es un conjunto que evoluciona a lo largo de la temporada y hay que poner en valor la fase defensiva que tienen. La clave será entender su planteamiento y saber cuánto riesgo van a asumir”.
Añadió además que “durante la semana hemos trabajado en diferentes aspectos, ya que la dinámica del partido puede ser diferente a los anteriores y tenemos que salir con la mayor humildad posible. Hay ilusión por conseguir esa victoria, pero con los pies en el suelo, porque será ante un gran rival”.
El rival
Por su parte, la SD Eibar, dirigida por Iñaki Goikoetxea, llega a Tenerife ocupando la duodécima posición en la tabla con cuatro puntos. El conjunto armero viene de caer en casa ante el Barça (0-4), pero logró una meritoria victoria ante el Levante UD (0-1) en su última salida. Las vascas buscarán sumar de nuevo fuera de casa, por lo que se espera un encuentro intenso y disputado.
Respecto al reto de lograr la primera victoria y el primer gol en el Heliodoro, el entrenador blanquiazul fue claro: “nos gustaría poder celebrar la victoria en casa, brindar ese primer gol que la afición también viene reclamando. Va a ser un partido muy complicado, pero el equipo está concienciado en hacer un buen encuentro ante nuestra gente”.
Eder también quiso subrayar el valor del apoyo de la afición. “Esperemos que podamos convertir el estadio en un momento de fiesta para todos. La afición está siendo clave y queremos responderle con una bonita victoria”.
Con el impulso de la última victoria y la ambición de seguir entre los mejores, el Costa Adeje Tenerife afronta este nuevo compromiso con el objetivo de mantener su gran inicio de temporada y seguir sumando en la lucha por la zona alta de la tabla.
El CD Tenerife femenino B visita la Ciutat Esportiva Joan Gamper
El CD Tenerife Femenino B afronta en la mañana de hoy (11.00 horas) la sexta jornada en Primera Federación femenina. El conjunto dirigido por Adrián Albéniz jugará en la Ciutat Esportiva Joan Gamper donde le espera el filial del FC Barcelona.
Las blanquiazules llegan a la cita tras el empate (2-2) de la última jornada en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez ante el Europa, un resultado que refuerza el crecimiento del equipo y su capacidad para competir ante cualquier rival.
Por su parte, el FC Barcelona B afronta el duelo después de imponerse con autoridad en casa en la quinta jornada, venciendo 5-0 al AEM lo que confirma el buen momento del filial azulgrana y su poderío ofensivo en el arranque de temporada.
El choque ante el conjunto azulgrana se presenta como una prueba de alto nivel para las pupilas de Adrián Albéniz, que buscarán seguir consolidando su identidad y sumar puntos lejos de casa en una de las canchas más exigentes del campeonato.