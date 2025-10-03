El Festival de Cortos de La Orotava cierra el plazo de  inscripción con 600 cortos presentados

El Festival de Cortos de La Orotava ha cerrado el plazo de inscripción de obras a concurso en su edición de 2025 después de la recepción de un total de 600 cortometrajes. Este año, la muestra villera llega a su XX edición y se celebrará durante la primera semana del mes de noviembre. Del total de material recibido, 80 pertenecen al género de documentales, 30 de animación y 50 trabajos son de realizadores canarios.
Este año, el festival se llevará a cabo en las instalaciones
de Yelmo cines La Villa – La Orotava, que será la sede de los actos principales de esta nueva edición. El día 6 de noviembre tendrá lugar la exhibición de los cortometrajes a concurso en la Sección Canaria, en la que participarán los creadores regionales.
Un día más tarde, el 7 de noviembre, se llevará a cabo la primera de las entregas de la Sección Oficial, que tendrá su continuación el día 8. En esta última cita se conocerán los premiados de ambas modalidades. Las entradas para todas las actividades del Festival se pueden adquirir próximamente a través de la web www.festivalcortosorotava.com
En esta edición de 2025
, el Festival de Cortos de La Orotava vuelve a potenciar su oferta de actividades paralelas, como la habitual Sección Off. El Festival de Cortos de La Orotava está organizado por Cinenfoque junto al Ayuntamiento de la Orotava, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Tenerife y diferentes entidades privadas.