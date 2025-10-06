El Festival Insularia lleva esta semana su sección ‘Km 0’ a Valverde y El Pinar

El Festival Insularia-Islas del Mundo en Red vuelve a poner en valor el cine hecho en El Hierro con la sección Km 0, que comenzó el domingo en la plaza de Sabinosa, en La Frontera. En esta proyección el público pudo disfrutar del film Gleich, de Jeniffer Castañeda, y de un coloquio con José Luis de Madariaga.
El actor destacó la importancia de acercar el cine y la cultura a todos los rincones: “Una de las formas de hacer el cine más accesible es estar dispuesto a rodar películas para todas las personas. He rodado como actor 94 cortos, y la mayoría son para emitirse en pequeñas salas o al aire libre. Así es como puedo colaborar en algo que me parece fundamental. El cine y el arte no tienen un único espacio, se pueden hacer en cualquier lugar”.
ACCESIBILIDAD
“La ventaja de estos festivales -añadió De Madariaga- es que dan acceso a gente que normalmente no puede llegar a un teatro o a un cine, no solo por razones económicas, también por movilidad, edad o problemas físicos. Este festival es para que toda esa gente pueda acceder al arte, y eso lo hace tan necesario”.
La sección continúa este jueves en dos escenarios: el Centro Cultural Asabanos de Valverde, con la presencia de la directora Dácil Pérez de Guzmán, y la plaza de El Pinar, donde asistirá el director Andrés Koppel.
Esta edición de Km 0 contempla las películas de Jeniffer Castañeda, Andrés Koppel (La raya), Dácil Pérez de Guzmán (La última isla) y Roberto Rodríguez (El Hierro. Isla del Meridiano). La proyección de esta última es especialmente significativa, ya que forma parte del Fondo Blaauboer-Rodríguez Castillo, perteneciente al Cabildo de La Palma y digitalizado por Filmoteca Canaria.
Gracias a su cesión, el festival puede devolver a El Hierro parte de su memoria fílmica, en un gesto que subraya la importancia de preservar y difundir el patrimonio audiovisual. La sección mantiene su carácter itinerante y rota los títulos entre Valverde, La Frontera y El Pinar.