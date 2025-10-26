El siniestro hombre delgado: la inquietante historia ocurrida en Canarias

Podríamos creer que ocurrió en Estados Unidos, o que la historia está sacada de alguna película que, curioseando, nos encontramos en una plataforma televisiva, pero la realidad es que el siniestro hombre delgado apareció en La Palma, según testimonios ahora recogidos en un libro: Alimenta tus pesadillas.
La del siniestro hombre delgado es la historia de uno de esos visitantes de dormitorio, una de las figuras que más temor y, a la vez, curiosidad despiertan en el mundo de lo que conocemos como parapsicología. Aparecen en una de nuestras fases del sueño -exactamente en la fase de parálisis del sueño- y siguen generando gran controversia.
El siniestro hombre delgado
Ocurrió en La Palma y el testimonio fue contado, directamente a Héctor Pérez Fajado y su hermano Carlos. Dos hermanos se encuentran acostados en su habitación cuando uno de ellos ve entrar “una especie de ser” que, asegura, es “extremadamente alto y delgado” de tez pálida, calvo, con ojos grandes, oscuros y manos huesudas.
La criatura, según el testigo, indicó que llevaba una especie de “gabardina o abrigo largo”. “El chico entra en shock, no puede gritar ni moverse, el ser camina, él logra taparse con las mantas y el siniestro hombre delgado se dirige a la cama de su hermano, llegando a poner la mano en su pecho, llegando a ver una especie de sonrisa antes de desaparecer”, detalla Héctor.
“Estamos en un caso de visitante de dormitorio de libro, por decirlo de alguna manera. Este hombre tiene ya una edad y no ha logrado superarlo, porque sigue impactado con lo que vio. Habló, incluso, con la familia, pero nadie vio nada. Él asegura estar perfectamente despierto. Es más, cuando su hermano se despierta es porque él encendió la luz del miedo que le dio todo aquello. Pese a buscar una explicación, no la encontró”, asegura Héctor.
Un libro con 16 cuentos inspirados en experiencias reales
Con casos como el siniestro hombre delgado y otros muchos, Héctor y Carlos Pérez Fajardo deciden darle forma a Alimenta tus pesadillas, una idea que vio la luz durante la pandemia: “Nos mandamos cuentos de terror, como cuando éramos niños, y mi hermano habló con una editorial de La Palma, Oblivium, filial de Ediciones La Palma, la de Elsa López, y les interesó y decidieron publicarlo”.
Estos 16 cuentos, como uno inspirado en la experiencia vivida por Medina Azahara, reconocido grupo de rock andaluz, cuando se toparon, tras un concierto, con un extraño ser en plena carretera, se recogen en el escrito: todos tienen un punto en común, están basados en el terror pero tomando siempre elementos absurdos, como puede ser esos encuentros en medio de la noche, tanto en un dormitorio o en una carretera.
La narrativa está apoyada en ilustraciones de Marta Vettori, que logra conferir al mismo un aspecto totalmente inquietante en cada una de sus páginas.